Спецназ атаковал стадион — бригада "Fulger" в действии - фото

Бойцы отработали задачи по обеспечения порядка на массовых развлекательных мероприятиях.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Бригада полицейского спецназа "Fulger" провела учения на стадионе "Zimbru" в столице, сообщает Федерация футбола Молдовы.

Учения были организованы в рамках программы сотрудничества спортивной организации с правоохранительными структурами страны для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время футбольных матчей.

Бойцы спецназа отработали тактику действий по пресечению массовых беспорядков.

В начале августа при участии бригады "Fulger" был задержан злоумышленник, который вымогал деньги у 23-летней девушки.

В течение месяца он шантажировал намеченную жертву тем, что опубликует ее интимные изображения в интернете. За свое молчание мужчина просил 15 тысяч леев.

Несколько ранее бойцы спецподразделения обезвредили банду, изъяв наркотиков почти на полмиллиона леев.

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