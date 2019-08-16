Осенью администрация президента представит концепцию развития туризма в РМ

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Администрация президента завершает работу над концепцией развития туристической индустрии. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, реализация этой концепции может "целиком изменить ситуацию в Молдове, в особенности – экономическую инфраструктуру".

Игорь Додон подчеркнул, что особое внимание будет уделено развитию сельского туризма.

"Будут процветать и сельские населенные пункты, так как туристы приезжают не только в Кишинев, - написал глава государства . - Молдова становится довольно интересным, неизведанным до этого момента туристическим направлением".

Осенью Администрация Президента представит концепт развития туристической индустрии, что может целиком изменить ситуацию в Молдове, в особенности – экономическую инфраструктуру.

Будут процветать и сельские населенные пункты, так как туристы приезжают не только в Кишинев. pic.twitter.com/7QvVPCiC3z — Dodon Igor (@dodon_igor) 16 августа 2019 г.

​В мае 2019 года Молдова была включена в список стран, интересных для любителей экзотики, ищущих новые направления и ощущения.

В описании, представленном ООН, упоминаются преимущества, которые предоставляют туристам развитые виноделие и виноградарство.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK