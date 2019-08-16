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Виноградники в Молдавии

Осенью администрация президента представит концепцию развития туризма в РМ

© Sputnik / Владимир Родионов
Общество
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Особое внимание будет уделено развитию сельского туризма.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Администрация президента завершает работу над концепцией развития туристической индустрии. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, реализация этой концепции может "целиком изменить ситуацию в Молдове, в особенности – экономическую инфраструктуру". 

Игорь Додон подчеркнул, что особое внимание будет уделено развитию сельского туризма.

"Будут процветать и сельские населенные пункты, так как туристы приезжают не только в Кишинев, - написал глава государства  . - Молдова становится довольно интересным, неизведанным до этого момента туристическим направлением".

​В мае 2019 года Молдова была включена в список стран, интересных для любителей экзотики, ищущих новые направления и ощущения.

В описании, представленном ООН, упоминаются преимущества, которые предоставляют туристам развитые виноделие и виноградарство.

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Теги:
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