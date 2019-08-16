Воинскую присягу принесли более 600 молодых солдат Национальной армии

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Присягу на верность Родине принесли более 600 молодых солдат, призванных в ряды Национальной армии.
Церемония прошла в гарнизонах Кишинева, Бельц и Кагула.
Министр обороны Павел Войку, принявший участие в состоявшемся в столице торжестве, поздравил молодых военнослужащих с этим знаменательным днем.
Войку заверил личный состав войсковых частей и подразделений Национальной армии в полной поддержке со стороны руководства оборонного ведомства.
Глава Минобороны выразил надежду, что через год, после окончания срочной военной службы, молодые люди придут служить в армию на контрактной основе.
Военнослужащие, давшие клятву на верность служения Родине, получили пятидневный отпуск.
Срочная военная служба в Национальной армии Республики Молдова длится 12 месяцев.
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