21:17 16 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Armata naţională

Воинскую присягу принесли более 600 молодых солдат Национальной армии

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0

Церемония состоялась в трех городах, в столице перед воинами выступил министр обороны Павел Войку.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Присягу на верность Родине принесли более 600 молодых солдат, призванных в ряды Национальной армии.

Церемония прошла в гарнизонах Кишинева, Бельц и Кагула.

Министр обороны Павел Войку, принявший участие в состоявшемся в столице торжестве, поздравил молодых военнослужащих с этим знаменательным днем.

Войку заверил личный состав войсковых частей и подразделений Национальной армии в полной поддержке со стороны руководства оборонного ведомства.

Глава Минобороны выразил надежду, что через год, после окончания срочной военной службы, молодые люди придут служить в армию на контрактной основе.

Военнослужащие, давшие клятву на верность служения Родине, получили пятидневный отпуск.

Срочная военная служба в Национальной армии Республики Молдова длится 12 месяцев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Новый министр обороны начинает финансовую проверку в армии
Спецназ Национальной армии отработал прыжки с парашютом в Маркулештах
Теги:
Национальная армия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове
Экипаж Airbus A321 рассказал об экстренной посадке самолета
Экипаж Airbus A321 рассказал об экстренной посадке самолета
Молдавские национальные музыкальные инструменты
Молдавские национальные музыкальные инструменты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться