Воинскую присягу принесли более 600 молодых солдат Национальной армии

Церемония состоялась в трех городах, в столице перед воинами выступил министр обороны Павел Войку.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Присягу на верность Родине принесли более 600 молодых солдат, призванных в ряды Национальной армии.

Церемония прошла в гарнизонах Кишинева, Бельц и Кагула.

Министр обороны Павел Войку, принявший участие в состоявшемся в столице торжестве, поздравил молодых военнослужащих с этим знаменательным днем.

Войку заверил личный состав войсковых частей и подразделений Национальной армии в полной поддержке со стороны руководства оборонного ведомства.

Глава Минобороны выразил надежду, что через год, после окончания срочной военной службы, молодые люди придут служить в армию на контрактной основе.

Военнослужащие, давшие клятву на верность служения Родине, получили пятидневный отпуск.

Срочная военная служба в Национальной армии Республики Молдова длится 12 месяцев.

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