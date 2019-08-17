Население Молдовы стремительно стареет и вымирает - почему так происходит

Численность населения республики значительно сокращается, а средний возраст все больше ползет в сторону старости, в причинах разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова - страна солнца и вина, фруктов и винограда, природные красоты вне города здесь завораживают. Однако население республики голосует, в основном, не на выборах, а ногами. Все меньше рождается детей, все реже шумные свадьбы, жизнь в республике постепенно замирает.

Почему люди бегут из края, который раньше в народе называли благодатным, раем на земле? Корреспондент Sputnik Молдова пытался разобраться в проблеме.

Число молодых жителей в Молдове стремительно сокращается. Об этом свидетельствуют демографические данные, опубликованные Национальным бюро статистики (НБС).

Согласно им, за пять последних лет, с 1 января 2014 года по 1 января 2019 года Молдова недосчиталась почти 200 тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет.

Численность населения в возрасте от 14 до 19 лет за этот период сократилась на 58,2 тысячи человек. Число людей в возрасте 20-24 лет уменьшилось на 79 тысяч человек. Количество молодых жителей Молдовы в возрасте 25-29 лет также уменьшилось на 53 тысячи.

Как свидетельствуют статистические данные, в Молдове постоянно проживают, по данным на 1 января 2019 года, 2,68 миллиона человек, из которых всего 27,7 процента, или 743,2 тысячи - молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет.

По сравнению с тем же периодом 2018 года, число постоянных жителей сократилось на 48,7 тысяч человек.

С 2014 по 2019 года численность населения сократилась почти на 190 тысяч, то есть - по сто человек на каждый день. Основные причины депопуляции - эмиграция и отрицательный прирост населения - преобладание смертности над рождаемостью.

По мнению социолога Виктора Мокану, прогнозы специалистов Организации Объединенных Наций, касающиеся демографических и миграционных процессов в нашей республике, непременно сбудутся, несмотря на то, что кажутся излишне пессимистичными.

Согласно ООН, через 30 лет население Молдовы будет составлять всего 1 миллион 400 тысяч человек. Если учитывать данные переписи населения 2014 года, которая показала, что в республике проживает 2 998 235 человек, то к 2050 году здесь останется более чем в два раза меньше людей, чем сейчас.

"У нас нет никаких аргументов, которые мы могли бы противопоставить этим пессимистическим прогнозам. Если в настоящее время в Молдове проживает порядка трех миллионов человек, то, да, население сократится в два раза. Но при условии, если сохранятся актуальные тенденции демографических, социальных, экономических и политических процессов", – сказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану, комментируя прогнозы ООН.

По его словам, есть три аспекта, влияющие на сокращение населения Молдовы. Первый – демографический, - увы, в нашей стране смертность превышает рождаемость. Люди не верят в завтрашний день, и не уверены, что в будущем их детям будет обеспечена нормальная жизнь. Поэтому в Молдове большие семьи – уже редкость.

"Молдова занимала второе место в бывшем Советском союзе по плотности населения. Это была густонаселенная республика с крупными населенными пунктами. Большинство людей проживали в населённых пунктах с населением от 2500 до 8000 человек. Это было связано с тем, что Молдова была интегрирована в советский рынок, нужна была рабочая сила. Поэтому были семьи из 5-7 человек. У населения был большой оптимизм. Семьи стремились иметь много детей, потому что были уверены в завтрашнем дне. После распада СССР мы потеряли евразийский рынок, и сразу упала рождаемость", - добавил демограф.

Второй аспект – состояние здоровья населения. Когда мы говорим о демографических проблемах, многое зависит от фертильности женщин и от системы здравоохранения.

"Но сейчас система здравоохранения все равно находится в упадке. Ведь главный фактор реформы системы здравоохранения состоял в том, чтобы мотивировать врачей, создать им хорошие условия работы. Важно также, чтобы само население осознавало, что оно ответственно за здоровье", - добавил Мокану.

И, наконец, третий фактор - это высокий уровень миграции населения, который не собирается сбавлять обороты.

"Если до 2010 года доминировал экономический фактор – у людей не было денег, чтобы содержать свои семьи, поэтому они уезжали за рубеж, чтобы решить финансовые вопросы семьи, - то сейчас мы наблюдаем миграцию молодых людей, которые более-менее обеспечены, с хорошим образованием", – заключил специалист.

Сегодня в селах Молдовы очень пустынно, а ведь когда-то здесь кипела жизнь, а август и сентябрь были самыми "жаркими" месяцами, когда жители собирало урожай, молодые играли свадьбы, а график работы сельских музыкантов был расписан не по дням, а по часам.

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