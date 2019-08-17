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Мусоровоз

По Кишиневу ездят мусоровозы-"убийцы": полиция начала проверки - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Технические неисправности большегрузных спецмашин могли повлечь за собой серьезные ДТП, которые привели бы к непоправимым последствиям.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Сотрудники Отдела по наблюдению за транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинева завершили серию проверок технического состояния специализированных машин на муниципальном предприятии Autosolubritate. 

Всего проверили 28 транспортных средств, целью инспекции стало несоответствие ряда большегрузных автомобилей техническим нормам и критериям безопасности дорожного движения. 

В результате сотрудники полиции выявили, что на предприятии использовали несколько машин, которые в несколько раз превысили срок допустимой эксплуатации. На ряде авто не работали фары, поворотные огни, а также задние красные фары.

Более того, многотонные машины ездили на стертых покрышках, что в любой момент могло привести к настоящей катастрофе на дороге.  

Полицейские составили 12 протоколов по факту выявленных нарушений, а также оштрафовали предприятие на 300 и 600 леев за несоответствие машин критериям безопасности дорожного движения.

В случае с двумя машинами были наложены штрафные санкции по 1500 леев, с них сняли номерные знаки. В столичной полиции уточнили, что продолжат проверки спецтехники, работающей в муниципии Кишинев.

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Теги:
полиция, проверка, техническая неисправность, мусоровоз


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