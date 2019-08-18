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День вина в Гагаузии

В селе Гайдар пройдет традиционный фестиваль гагаузских ковров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Главная цель ежегодного празднества - возрождение древнего ремесла.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В воскресенье, 18 августа, в селе Гайдар в Гагаузии состоится традиционный фестиваль "Gagauz kilimneri-2019".

Ареной проведения праздника станет местный парк. Свои произведения гостям фестиваля продемонстрируют мастера ткацкого дела.

Ковры и самовар на одной из улиц Тбилиси
© Sputnik / Рухкян
Гагаузские домотканые ковры стали общемировым достоянием

В программе - мастер-классы по традиционному домотканому ковроделию, открытие экспозиции в краеведческом музее села, выставка килимов, дефиле в национальных костюмах и ярмарка изделий народных умельцев.

Вечером гостей "Gagauz kilimneri-2019" ждут праздничный концерт и народные гулянья.

Фестиваль ковров проводится ежегодно в день Храма села Гайдар. Основная цель - возрождение национальных традиций ковроткачества, пропаганда и развитие гагаузской культуры.

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Теги:
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