Назад на полвека: когда-то Кишинев был городом радости и обновления - видео

Молдавская столица давала достаточный комфорт для жизни во всех ее проявлениях - будь то досуг или трудовые будни, прогулки в парках или получение образования.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Пользователи социальных сетей все чаще выкладывают фото и видео старого Кишинева, изображения солнечного города, где все было обустроено так, чтобы все - от мала до велика - чувствовали себя в городе свободно и уютно.

Сегодня, смотря сквозь время назад, не верится, что город был таким ухоженным.

Молдавскую столицу называли городом парков и фонтанов, а не стихийных парковок и повсеместных заправок. Кишинев был не стихийной площадкой для торговли и повсеместной продажи всего и вся, а интеллигентным городом - приоритет был отдан университетам, научно-исследовательским институтам, творческим мастерским, конструкторским бюро.

В Кишиневе было много молодежи, стремящейся не к тому, чтобы спустить в пивных деньги, присланные родителями из-за рубежа, а к образованию, самосовершенствованию, профессиональному росту.

Не было столько рекламных щитов и стихийных строек, изуродовавших сегодняшний Кишинев своей дешевой и вызывающей пестротой.

В знойные выходные дни из парков раздавалась музыка, а не крики подвыпивших гуляк, решившихся устроить очередную разборку после пресыщения шашлыком и вином из пластиковой бутылки.

Вместо этой дикой картины люди предпочитали активно проводить время, кататься по Комсомольскому озеру (ныне - Valea Morilor) на лодках на водных лыжах и в байдарках.

© Sputnik / Л. Мечетович Комсомольское озеро в городе Кишиневе

Вместо театров и книжных магазинов, молодежных развивающих центров и спортплощадок, в городе строят очередную обменку, забегаловку или аптеку, чтобы, перефразируя Ильфа и Петрова, человек рождался для того здесь, чтобы доллары менять, выпивать, а потом лечиться.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Табло курса евро

Сегодня некоторыми принято пенять на прошлое города, говорить, что оно было темным и беспросветным. Каждый имеет право на свое мнение - бесспорно. Однако почему-то в столице сегодня мало что создается для человека, сегодня думают лишь о том, как бы на этом, запутавшемся в "каменных джунглях" гражданине, как можно больше заработать.

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