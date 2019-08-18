Чтобы потом горько не сожалеть: молдавская полиция предупреждает граждан

Даже имея хороший дверной замок и бдительных соседей можно остаться без имущества, уезжающие в отпуск жители нашей страны совершают ошибки, которые потом стоят очень дорого.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Полиция обратилась к гражданам Молдовы с предупреждением, поскольку беспечность может им выйти боком. По мнению сотрудников правоохранительных органов, многие жители республики, отправляясь в отпуск совершают ошибки, которые служат индикатором для квартирных воров.

Самая распространенная из них - фотографироваться в аэропорту и размещать снимки в соцсетях. Эти посты воспринимают "домушниками" как начало плана по проработке ограбления квартиры зажиточных хозяев.

Сегодня вычислить место жительства гражданина страны несложно, а дальше - уже дело техники.

Самым грамотным вариантом для любителей похвастаться в соцсетях фотографиями с отдыха будет их публикация по приезду домой. Тогда и риски ограбления квартиры будут минимизированы, и хозяева получат удовольствие и приятные воспоминания от пересматривания снимков, на которых они так счастливы.

Как уберечь дом от ограбления

Одним из самых верных способов отпугнуть от вашего жилья любителей поживиться за чужой счет является система сигнализации. Также не стоит распространяться о том, что собираетесь в отпуск. Загружать чемоданы в машину надо быстро и, по возможности, не обращая на себя внимание.

Еще один совет: перед поездкой постарайтесь поближе сойтись с соседями. Зоркое око и громкий голос "дамы за стенкой" уже не будут так раздражать, если она задействует эти качества и отпугнет "гостей", позарившихся на ваше имущество.

Сотрудники полиции также рекомендуют гражданам в теплое время года, уходя из квартиры, тщательно закрывать балконные двери, окна и форточки. По возможности - установить на окна декоративные решетки.

В случае продолжительного отсутствия попросите соседей регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.

Одной из мер безопасности также является, как ни странно, систематическая уборка на лестничной площадке возле входной двери. "Домушники" часто обращают внимание на то, сколько пыли скопилось на коврике перед дверью.

Толстый слой пыли - индикатор того, что хозяев давно нет дома. Поэтому жильцам можно прибегнуть к услугам по уборке, либо попросить соседей подмести у двери, пока их нет в городе.

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