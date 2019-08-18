В конце августа бюджетников ждут мини-каникулы: как долго они продлятся

Отдыхать на исходе лета жители республики будут столько же дней подряд, как и на майские праздники.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Согласно утвержденному правительству календарю рабочих и выходных дней, свободные от работы дни запланированы на 24-27 августа.

Календарные выходные дни в конце месяца выпадают на 24-е (суббота) и 25-е августа (воскресенье). Следующий за ними понедельник объявлен нерабочим днем, а 27 августа в Молдове отмечается День независимости.

Отработали будущий выходной (26 августа) работники бюджетной сферы 17 августа, в рабочую субботу.

Предыдущие мини-каникулы у бюджетников в Молдове были в мае, когда они отдыхали четыре дня подряд, начиная с праздничного 9-го, когда в Республике Молдова отмечают День Победы, а по официальному календарю — еще и День Европы.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь 2019

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK