Кишиневцев кормят продуктами с плесенью - фото магазинного прилавка

В одном из столичных супермаркетов продают цитрусовые, покрытые синей гнилью - возмущенные покупатели выложили фото в социальные сети.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Продажа некачественных или испорченных продуктов в некоторых продуктовых магазинах молдавской столицы стало явлением обыденным. Что ни месяц - то скандал, связанный с нарушением прав потребителей.

Причем товар, который даже на вид вряд ли кто-то отчается купить, лежит на полках супермаркетов в свободной продаже. Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности не раз проводили проверки в магазинах. Однако, когда контроль заканчивается, вновь начинаются попытки обмануть покупателей.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии из одного столичного супермаркета, на которых отчетливо видно, как жителям Кишинева стремятся реализовать заплесневелые лимоны. Таким цитрусовым - место на свалке, а не в магазине, но их все равно пытаются продать по цене, соответствующей свежим фруктам.

Влияние плесени на организм человека приводит к развитию у него токсической интоксикации. Последняя вызвана тем, что грибок проникая в пищеварительную систему, вызывает у человека неприятные симптомы в желудочно-кишечном тракте и абдоминальные боли.

В случае попадания плесневых грибков на слизистые оболочки у человека развивается аллергическая реакция. Причиной развития аллергии могут стать как активные, так и уже мертвые грибки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK