Почему в Кишиневе трудно вызвать такси - информация из первых уст

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Тысячи звонков, монотонный, дежурный голос девушки-диспетчера в трубке и стандартное - "мы вам перезвоним". А дальше - минуты нервного ожидания и разочарование, затем -
Откровения директора
Почему водители такси отказываются принимать заказы?
С этим вопросом корреспондент Sputnik Молдова обратился к директору одной из крупных компаний такси и водителю одной из служб, которые раскрыли все подробности и рассказали о причинах томительного ожидания пассажиров.
"Рынок такси в столице сегодня увеличивается, появляются службы, предлагающие клиенту вызвать машину через специализированные интеренет-программы. Но сегодня число машин, работающих в службах такси, сократилось. Равно, как стало и меньше старых служб такси, которые присылают машину по телефонному вызову", - объяснил директор одной из служб такси Владимир Кубасов, выступая в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Дефицит такси особо остро наблюдается в праздничные дни, когда люди хотят добраться до места назначения с комфортом, в часы пик, когда многие опаздывают и так решают сэкономить время, а также в условиях непогоды – сильной жары, дождя, снегопадов, уточнил собеседник.
Некоторые водители такси не приезжают, потому что смотрят на состояние трасс, не хотят "бить" машину.
"В первую очередь, все зависит от дорожной обстановки. Вы посмотрите, что творится в городе! Транспортный поток настолько насыщен, что мы – не в состоянии подать вовремя машину в нужный район для того, чтобы обслужить клиента", - рассказал Кубасов.
По словам собеседника, "часы пик" у таксистов – значительно шире. По классической схеме, с утра – это время с 6:30 до 11:30 часов, а вечером этот интервал пролегает между 17:30 и 23:30 часами.
"Скоро мы придем к тому, что "часы пик" у водителей такси могут просто не заканчиваться. Столько частных автомобилей появляется в городе, что таксистам становится все сложнее маневрировать и своевременно доставлять клиентов по нужному адресу", - уточнил директор компании, подчеркнув, что и это обстоятельство приведет к затруднениям в поиске машины.
Признания таксиста
Водитель одной из крупных служб такси Кишинева разоткровенничался с корреспондентом Sputnik Молдова, однако фамилию свою просил не указывать, поскольку работой дорожит.
"Сейчас лето, жара, и многие водители, в особенности, пожилые не выходят в рейс днем. Шутка ли ездить по такой кошмарной жаре в машине, которая чуть ли не плавится под солнцем. Даже кондиционер не спасает. Ко всему еще и пробки", — заявил собеседник.
На вопрос о том, как же водители такси выполняют ежедневный план, если некоторые из них днем не выходят на работу, он отметил, что норму можно наверстать вечером, ночью или же рано утром.
"Никого не волнует, когда я должен выйти на работу. Могу хоть весь день просидеть дома и заниматься своими делами, а ночью поработать. Главное же сдать норму, а когда именно я на нее наработал — это уже никому не интересно", — сказал водитель.
По его словам, кишиневские таксисты не борются за каждого клиента, а за удобные заказы. Тем, кто не попадает в этот своеобразный рейтинг кишиневских таксистов, придется продумывать маршрут иными способами.
"Пробки — это отдельная тема. Все водители не только такси стараются избегать их. Поэтому центральный сектор Кишинева в час пик однозначно вписывается в категорию неудобных заказов. Многие водители такси игнорируют такие вызовы" - уточнил в завершении беседы таксист.
Советы ждущим пассажирам
Есть несколько рекомендаций, которые помогут сэкономить время и нервы жителей молдавской столицы, вынужденных вызывать такси чуть ли не часами:
- Указывание пункта конечного назначения. Пункт, который может сыграть как на руку, так и против заказчика. Все дело в том, что водители такси злоупотребляют "удобными заказами", то есть теми, которые для них наиболее выгодны. К примеру, если таксисту заказ по пути, то он его возьмет, а если нет, то уж не обессудьте — решайте свои проблемы сами.
- Один из действенных способов "плюс 20 и более леев к заказу". Но этот лайфхак тоже не всегда срабатывает. Всему виной все та же манера таксистов выбирать удобные заказы. Правда, как рассказали работники таксопарков, в большинстве своем водители соглашаются на подобные заказы "с бонусом". По словам некоторых таксистов, если на такой заказ не приезжает машина, значит, такси действительно нет.
- Несколько пунктов назначения. Если поездка планируется по нескольким адресам, то лучше это указать. Так есть больше шансов не только дождаться такси, но даже получить скидку на проезд. Это действительно работает, но золотое правило об "удобном заказе" никто не отменял.
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