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Старая могила на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе

Смерть шагает по Молдове - почему умирают жители страны

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Есть ряд основных причин, по которым граждане республики лишаются здоровья и преждевременно уходят из жизни.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Статистика знает все, и даже самые распространенные причины смерти. Более половины летальных исходов в Молдове приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы - 58,1%.

На втором месте — онкология (16,5% случаев). В пятерке самых распространенных причин смерти — заболевания пищеварительной системы (9,1%), травмы и отравления (6,1%), заболевания дыхательных путей (4,2%).

Любопытно, что самая распространенная причина смерти среди молдавских мужчин – это травмы и отравления, а среди женщин - заболевания сердечно-сосудистой системы.

CC0 / Pixabay
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Примечательно, что летальные исходы, вызванные сердечно-сосудистыми недугами, распространены в большинстве своем на севере республики — в Сорокском и Единецком районах, а также в муниципии Бельцы.

Злокачественные новообразования становятся причинами летальных исходов в большинстве своем в Кишиневе, Гагаузии, в тех же Бельцах, Оргеевском и Сорокском районах.

Смертность от болезней пищеварительной системы чаще всего встречают в центральных районах страны — Оргеевском, Хынчештском и Унгенском, а также в Кишиневе.

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От травм и отравлений умирают, в основном, в столице Молдовы, Оргеевском, Хынчештском и Кагульском районах, а от болезней дыхательных путей — в Кишиневе, Унгенском, Бричанском и Дрокиевском районах.

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