Никто не ожидал - как здоровье молдавских детей убивают через игрушки

Некоторые игрушки, которые продают в магазинах и на рынках республики, - крайне токсичны, а детям играть ими - опасно для здоровья.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Большинство игрушек типа "слаймов" - современного тянущегося пластилина - крайне токсичны и могут принести серьезный вред здоровью детей. Такие выводы сделали в Национальном центре по защите прав потребителей.

В Европе этот вид детских игрушек запрещают, в Молдове он - в свободной продаже на рынках и на полках специализированных магазинов.

Проблема с этими игрушками связана с высоким содержанием в них бора. Химическое вещество во время игры передается через игрушку ребенку. В результате могут возникнуть желудочные спазмы, приводящие к сильной и длительной рвоте. Более того, при попадании в организм бор может повлиять на развитие репродуктивной системы у подростков.

При проверках данного типа игрушек бор обнаруживался в составе вещества "borax", которое используют, чтобы "слаймы" были тягучими. Ученые-химики протестировали самые популярные "смайлы", продающиеся в крупных торговых сетях, и выяснили: в 8 из 11 экземпляров значительно превышено допустимой содержание бора. В некоторых случаях содержание бора была четыре раза выше допустимой нормы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK