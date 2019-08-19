В понедельник в Молдове изберут нового председателя Конституционного суда

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Избрание нового председателя Конституционного суда ожидается в понедельник. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте КС.

На минувшей неделе был утвержден новый состав КС. В него вошли Домника Маноле и Владимир Цуркан от парламента, Люба Шова и Николае Рошка от правительства и Эдуард Абабей и Сергей Цуркан от Высшего совета магистратуры.

"Конституционные судьи изберут своего президента тайным голосованием сроком на три года 19 августа 2019 года", - отмечается в сообщении КС.

Согласно статье 136 Основного закона страны, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двоих судей назначает парламент, двоих – правительство, еще двоих - Высший совет магистратуры. Затем судьи КС тайным голосованием избирают председателя суда. В Конституции страны также прописано, что судьи КС обладают иммунитетом. Они "несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".