На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Сектор Ботаника:

- бул. Дечебал 1, 7/1, Юлия Цезаря 1 - в период с 10:00 - 16:00.

Сектор Центр:

- ул. 31 Августа 78, А. Пушкин 21, Штефан чел Маре, площадь Великого Национального собрания 1 - в период с 09:10 - 17:00.

- Хынчештское шоссе 53 - в период с 08:45 - 16:45.

Сектор Чеканы:

- ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Л. Ребряну 20A, Узинелор 12/3, 14, 27-67 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Мештерул Маноле 9 - в период с 09:15 - 20:00.

Сектор Рышкановка:

- ул. Аеродромулуй 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, переулок Аеродромулуй 11, А. Дога 2/1, 19/1, 21, 9001, Флорика Ница 2, 2/1, 7, 7/1, 7/2A, бул. Ренаштерий Национале 14, 16 блоки A, B, 20 - в период с 08:30 - 16:30.

Сектор Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. Л. Деляну 1 - в период с 09:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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