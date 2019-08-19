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Кишинев

В Кишиневе с понедельника закрыта на ремонт одна из центральных улиц

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Запрет на проезд продлится до 24 августа из-за необходимости модернизации инженерных сетей.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Примэрия Кишинева напомнила, что с понедельника, 19 августа, будет закрыта на ремонт улица Петру Мовилэ.

Запрет на проезд транспорта на этой улице продлится до 24 августа. Ремонт будет проведен на протяженном участке улицы в периметре между улицами 31 Августа 1989 года и А. Коробчану.

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В указанный период здесь будут проведены работы по восстановлению инженерных сетей.

На маршрутах движения транспорта установлены временные дорожные знаки.

На прошлой неделе объявили забастовку строители дороги Унгены - Кишинев. Рабочие, нанятые компанией Evrascon JSC, с которой государство заключило контракт на реконструкцию участка национальной дороги R1, заявили, что уже полгода не получают заработную плату.

Дорожники объявили забастовку в субботу и говорят, что будут протестовать, пока не получат свои деньги.

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Теги:
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