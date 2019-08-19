Решение главы МВД: в Молдове больше не будет машин-"капканов"

Патрульные больше не смогут останавливать автомобили без законных оснований, иначе им самим придется отвечать.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Вице-премьер, министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе подписал в понедельник указ об обеспечении соблюдения положений нормативных актов, касающихся контроля за дорожным движением. Одна из мер – отсутствие полицейских автомобилей капканов.

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"Подразделения по надзору за трафиком будут размещаться только в видимых местах. Будет запрещена прошлая практика по парковке в скрытых от водителей зонах", - сообщили в министерстве внутренних дел.

Кроме того, сотрудники Генинспектората полиции не смогут останавливать транспортные средства без законных оснований.

"При остановке автомобиля полицейские обязаны назвать свои имя, должность, назвать причину остановки и представить служебное удостоверение", - добавили в МВД.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, намерены бороться и не допускать в дальнейшем превышения полномочий правоохранителями.

Ранее глава МВД предложил начинать рабочий день не в 08.00-09.00, а, к примеру, с 07.00.

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По мнению министра, такие меры способны разгрузить движение транспорта в Кишиневе, ведь за последние годы, как отметил чиновник, число автомобилей только увеличивается. К такому выводу Нэстасе пришел проезжая по центральному проспекту Кишинева ранним утром.

Как считает глава МВД, если люди будут выезжать на работу в 06.30 или еще раньше, тогда они быстрее доберутся до офиса, а транспортное движение не будет таким интенсивным.

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