Новый глава КС Молдовы: необходимо восстановить доверие к инстанции

Владимир Цуркан обратил внимание на тот факт, что сейчас имидж Конституционного суда запятнан.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Председатель Конституционного суда Молдовы Владимир Цуркан заявил, что задача нового состава КС – восстановить доверие к инстанции благодаря тем решениям, которые будут приниматься в дальнейшем. Об этом он сообщил на пресс-подходе в понедельник после заседания КС, на котором его избрали главой высшей инстанции конституционной юстиции.

Он рассказал, что на заседании в понедельник судьи решили избрать человека, который будет исполнять полномочия главы КС в условиях, когда он будет отсутствовать – находиться в отпуске, в командировке и так далее. Речь идет о судье Любе Шова.

Цуркан отметил, что также судьи пришли к общему мнению о том, что в рамках деятельности Конституционного суда будет строго соблюдаться не только действующее законодательство Республики Молдова, но и клятва, которую они давали на церемонии введения в должность.

По его словам, сейчас, к сожалению, имидж Конституционного суда запятнан. Это, как обратил внимание Цуркан, подтверждают и последние соцопросы.

"Речь идет не только о начале работы КС в новом составе, но и о том, что деятельность инстанции должна идти на пользу государству, народу и таким образом мы восстановим доверие к суду… Наша задача – восстановить доверие благодаря тем решениям, которые будут приниматься", - сказал председатель КС.

Цуркан ответил и на вопрос, как он намерен совмещать свою новую должность с партийной принадлежностью.

"Закон о Конституционном суде очень четко предусматривает - если человек является членом какой-либо партии, то он в обязательном порядке сразу после принятия присяги должен подать заявление о приостановлении членства в партийном органе. Это я уже сделал в субботу, 17 августа", - заявил Цуркан.

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

Биография Владимира Цуркана>>>

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были - постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.

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