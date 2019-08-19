Быть ли румынскому языку в Конституции Молдовы: что заявил новый глава КС

Председатель Конституционного суда считает, что вопросы, взбрасывающиеся в общество, которое достаточно политизировано, могут привести только к расколу

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Язык существует для того, чтобы объединять людей, общество и, таким образом, в конечном счете, укрепляется государство, считает глава Конституционного суда Владимир Цуркан. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос, намерена ли инстанция аннулировать постановление предыдущего состава КС по проекту об изменении названия госязыка с молдавского на румынский в основном законе страны.

"Я не филолог, не лингвист, а юрист. Но я всегда исходил из одного принципа – язык существует для того, чтобы объединять людей, общество и, таким образом, в конечном счете, укрепляется государство. Поэтому, считаю, что такого рода вопросы – это вопросы, взбрасывающиеся в общество, которое достаточно политизировано, могут привести только к расколу. Думаю, что у нас есть более серьезные проблемы, которые должны быть решены", - сказал Цуркан.

Поэтому, как считает глава КС, не важно, как называется язык.

"Главное, чтобы те, кто говорит и кто понимает друг друга, сделали все возможное, чтобы Молдова была суверенным, независимым государством", - сказал он.

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы в предыдущем составе парламента предложила поправку, предусматривающую изменение названия госязыка с молдавского на румынский в основном законе страны. Тогда Конституционный суд дал положительное заключение по этому законопроекту, а затем свое одобрение высказало и правительство республики под руководством демократа Павла Филипа. Впрочем, в парламенте эту инициативу не обсуждали – депутаты просто отказались включать ее в рабочую повестку. Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.

Многочисленные социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский. Кроме того, большая часть граждан страны против присоединения страны к соседней Румынии.

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