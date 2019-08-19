Полтора месяца с момента банковской кражи: что говорит глава МВД

Нэстасе считает, что все, в том числе ответственные за плохое управление в финучреждении, должны быть привлечены к ответственности.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Правоохранительные органы прилагают максимум усилий, чтобы идентифицировать личность тех, кто ограбил филиал КБ Moldova Agroindbank АО. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова Министр внутренних дел Андрей Нэстасе,.

В ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления. Первоначально сообщалось, что ущерб составил 29,4 миллиона леев. Затем сумма выросла до 54 миллионов леев, но окончательную цифру так и не назвали.

"Естественно, полиция сейчас ищет преступников и прилагает все усилия, чтобы их идентифицировать", - заявил Sputnik Нэстасе.

По словам главы МВД, существует "ошибочное восприятие лидеров общественного мнения, что полиция должна была охранять имущество банка – деньги или ценности граждан, которые там хранятся".

"Нет, это обязанность банков защищать имущество вкладчиков. А когда они (банки – ред.) этого не делают, должны отвечать согласно действующему законодательству", - добавил Нэстасе.

Также, как уточнил министр, если бы он рассказал сейчас о том, как охранялось имущество людей, то "мы бы оказались в ситуации, когда появилось бы много дискуссий".

"В настоящее время предпочитаю довести расследование до конца. Абсолютно все, в том числе ответственные за плохое управление там, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - подчеркнул глава МВД.

Админсовет КБ Moldova Agroindbank АО ранее принял решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту сумму до 500 тысяч леев. Кроме того, банк объявил о вознаграждении в размере миллиона леев тем, кто предоставит данные, которые смогли бы помочь задержать преступников и вернуть украденное имущество клиентов MAIB.

В Национальным банке Молдовы (НБМ) заявили после инцидента, что разработают пакет рекомендаций для финансовых учреждений страны, чтобы впредь подобного не происходило.

Согласно действующему законодательству, виновным в краже может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

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