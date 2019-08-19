Президент Молдовы: решения КС находятся вне сферы политического влияния

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решения и выбор коллегии судей Конституционного суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства.

"В связи с избранием председателя Конституционного суда, считаю, что наиболее правильная и трезвая позиция политиков сейчас заключается в нейтральном и беспристрастном подходе к внутренним процессам КС, без личных предпочтений или публичной вражды", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, решения и выбор коллегии судей Конституционного суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства. "Только так мы сможем содействовать подлинной реформе правосудия", - считает президент.

Додон сообщил, что как глава республики он принял к сведению решение Конституционного суда.

Ранее премьер Майя Санду выразила мнение, что есть обоснованные подозрения, что процесс голосования по кандидатуре председателя КС был ошибочным. Глава правительства порекомендовала всем судьям КС публично озвучить, за кого именно они отдали свой голос.

Правда, как заявил в комментарии радиостудии Sputnik бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш, никто не в праве обязать конституционного судью или любого другого судью в Молдове раскрыть тайну процесса совещаний.

Избрание нового состава КС

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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