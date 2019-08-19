Власти компенсируют стоимость квартир жильцам второго подъезда дома в Атаках

В общей сложности компенсация составит почти 7 миллионов леев, владельцы квартир получат от 150 до 246 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Жильцы второго подъезда, уцелевшего при обрушении части дома в Атаках, также получат компенсации от правительства на покупку жилья, сообщили в понедельник корреспонденту Sputnik в управлении градостроительства и жилфонда министерства экономики и инфраструктуры.

Соответствующий проект решения ведомство уже подготовило. Его должны рассмотреть на заседании правительства.

"Министерство финансов выделит из резервного фонда правительства местному совету Атак 6 миллионов 889 тысяч 167 леев на компенсации стоимости квартир жильцам пострадавшего дома по улице Приетенией, 153 А", - говорится в проекте решения.

Кто и какие компенсации получит, можно узнать здесь.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Были переселены 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

На заседании правительства 26 июля было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона будут направлены на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составят компенсации материального ущерба.

В середине августа были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, в будущем не исключено обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажного дома в Атаках, также расселят.

Выделяемая из резервного фонда правительства сумма должна решить проблему с жильем для владельцев квартир уцелевшего подъезда.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK