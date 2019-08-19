Аэропорт Кишинева ушел Ротшильдам: что известно о сделке

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Международный аэропорт Кишинева перешел под управление компании, которая принадлежит известнейшей династии финансистов Ротшильдов.

В частности, стало известно, что "инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd из Гернси, Нормандские острова, созданная в 2007 году, договорилась приобрести 95% компании-концессионера Международного аэропорта Кишинева" - самой большой и единственной международной авиагавани в Молдове. Как сообщается в пресс-релизе от PR-отдела иностранной фирмы, соответствующее соглашение ратифицировано между представителями компании Avia Invest и бенефициаром NR Investments Натом Ротшильдом в понедельник, 19 августа.

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Позднее на официальном сайте Международного аэропорта Кишинева появилась подтверждающая информация, сопровожденная фотографиями с отпрыском известнейшей династии финансистов.

"Сегодня с визитом прилетел новый владелец компании Avia Invest и концессионер Международного аэропорта Кишинева Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд", - отмечено в сообщении, размещенном на сайте аэропорта.

Натаниэль Филип Ротшильд также известный как Нат - швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

Концессия аэропорта Кишинева и следствие

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года, в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Ранее законодатели создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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