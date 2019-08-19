Молдавские танцоры отличились на одном из самых престижных турниров мира

Они представляют Молдову на самом высоком уровне: девятилетние спортсмены из Кишинева успешно выступили на крупных международных соревнованиях.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Молдавская пара Себастьян Кожокарь и Дария Царан отличились на одном из самых престижных танцевальных турниров мира German Open Championships 2019 сразу в нескольких категориях. Соревнования прошли с 13 по 17 августа в городе Штутгарте (Германия).

Наши девятилетние соотечественники заняли третьи места в категориях Juvenali 1 Latino и Juvenali 1 6 Dance, а также четвертое место в категории Juvenali 1 Standart. Ребята представляют столичный танцевальный клуб Gloria. Тренируются под руководством Александра Худорожкова.

© Photo: Facebook / Людмила Кожокарь-Лунёва Молдавская пара Себастьян Кожокарь и Дария Царан и их тренер Александр Худорожков

"Мы очень долго шли к этому. Дети работали все лето без выходных - готовились к этому турниру. Спасибо тренеру Александру Худорожкову, что вложил в них столько и верил в них", - рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik мама Себастьяна, Людмила Кожокарь.

По ее словам, ребята знакомы друг с другом еще с детского сада. С пяти лет они стали заниматься танцами. Тренируются вместе уже четыре года. Как правило, ежедневно спортсмены посвящают тренировкам по несколько часов. А результаты этого упорного труда видны невооруженным глазом - только за последнее время пара завоевала высшие награды в Румынии и Украине. Всего в копилке спортсменов насчитывается множество наград и и трофеев из разных стран мира. Но на этом, как подчеркнула мама спортсмена, танцевальная пара останавливаться не планирует.

"За несколько лет совместной работы они стали сильнее и уверение. Наши дети стремятся стать чемпионами – где-то им тяжело, сложно, где-то даже есть слезы, но они идут дальше. Им нравится танцевать и побеждать. Наверное, все зависит и от тренера. Он всегда рядом, всегда их поддерживает", - сказала собеседница.

Помимо тренера во всех поездках маленьких танцоров сопровождают их родители, которые верят в них, поддерживают и берут на себя все трудности, чтобы спортсмены не отвлекались от подготовки к соревнованиям. Главный рецепт успешного выступления, как рассказала мама Себастьяна, заключается в хорошей разминке.

"Правило у них одно - это хорошая разминка перед выходом на турнир. А во все остальное – ритуалы и приметы - мы не верим. Перед каждым выходом на паркет детки проводят разминку", - поделилась собеседница.

Впереди у спортсменов новые испытания и много-много труда, чтобы успешно представлять Молдову на международных площадках. "На будущее у нас в планах принимать участие в крупных турнирах. Работать на то, чтобы результаты были еще лучше. Скоро начинаются соревнования по всему миру. И, конечно, будем ездить и принимать участие в них", - сказала Кожокарь.

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