В ЦИК назвали число избранников, которых предстоит заменить по всей Молдове

В октябре жителям Молдовы предстоит выбрать примаров и советников во всех районах и населенных пунктах страны.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. По итогам всеобщих местных выборов, которые намечены в Молдове на 20 октября, планируется избрать 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских. Об этом заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии страны.

"Согласно законодательным нормам, число советников определяется в зависимости от количества жителей административно-территориальной единицы на 1 января того года, когда проходят выборы. Таким образом, Центризбирком установил количество мандатов, которые будут распределены по результатам всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года", - отметили в ЦИК.

К примеру, муниципальный совет Кишинева будет состоять из 51 советника. Большинство сельских и городских советов получат по 11 мандатов. По 27 советников будут избирать в муниципиях Оргеев, Сороки, Унгены, Комрат и Кагул.

С понедельника, 19 августа, в Молдове официально началась предвыборная кампания. Вступить в гонку каждый из кандидатов на местных выборах может вести с момента регистрации в ЦИК. Заявки на регистрацию в качестве кандидатов на выборах можно подавать в Центризбирком до 19 сентября включительно.

Что надо знать о выборах 20 сентября?

Со 2 августа в стране стартовал избирательный период в преддверии голосования за примаров (мэров) и советников в 900 населенных пунктов республики. Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слобозии, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.

В 17 округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля парламент принял к сведению заявление о его отставке с поста депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая была утверждена в должности премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

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Избранный по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

Как будут голосовать жители республики?

Грядущие выборы окажутся не без рекордов. К примеру, проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования. Заявил ранее в интервью радиостудии Sputnik Молдова секретарь Центризбиркома Максим Лебединский.

К примеру, жителям пригородов Кишинева, начиная от Трушен и заканчивая Сынжера, где пройдут новые парламентские выборы, предстоит избрать примара своего населенного пункта, местных советников, столичного градоначальника, муниципальных советников и, соответственно, депутата по одномандатному округу.

"В Ниспоренах, к примеру, люди получат один бюллетень для голосования за примара населенного пункта, где они проживают, второй – для местного совета, третий – для районного совета, а четвертый – дополнительный - для голосования за депутата по одномандатному округу", - сказал Лебединский.

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