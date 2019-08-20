Скоро в школу: как правильно подобрать принадлежности для учебы

До начала учебного года осталось две недели, родители стараются подготовить детей в школу: на рынках и в магазинах республики - ажиотаж, все стремятся купить своим чадам самое лучшее.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Школьные ранцы, книги, тетради, пеналы с ручками и карандашами и многие другие предметы, необходимые ребенку к учебному году стремятся приобрести родители в преддверии нового учебного года. На рынках и в магазинах города - многолюдно, однако это - приятные хлопоты. Особенно дети воспринимают их как приключение.

На первый взгляд, эти вещи кажутся качественными и безопасными. Однако при более тщательной проверке можно установить, что некоторые предметы несут опасность для школьников, поскольку в материалах китайского производства содержатся крайне токсичные вещества. Они могут действовать как аллергены, которые негативно сказываются на здоровье малышей.

Главный инспектор Управления по защите прав потребителей Сергей Зестря в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал несколько полезных советов о том, как выбрать качественные школьные принадлежности.

В первую очередь, эксперт порекомендовал родителям приобретать канцтовары и учебные принадлежности в специализированных торговых точках, у которых есть разрешение на осуществление коммерческой деятельности. Более того, Зестря советует родителям всегда сохранять кассовый чек, поскольку при обнаружении несоответствия товара необходимым требованиям качества, его всегда можно будет вернуть продавцу.

Наибольшая концентрация химически-опасных субстанций может содержаться в стержнях маркеров, ароматизированных ластиках, в пластилине и "слаймах" (тянущихся детских игрушках). Они могут вызвать у ребенка головные боли, головокружения, состояние рассеянности.

Тетради и альбомы для рисования нетоксичны, однако их качество зависит от содержания бумаги, уточнил Зестря. При приобретении школьных ранцев родителям также надо знать несколько правил.

"Следует выбирать наиболее легкие рюкзаки, уточнять, из какого материала они сделаны. Лучше всего приобретать прочные и водонепроницаемые ранцы. Более того, важно, чтобы на них были светоотражающие полосы, что может уберечь ребенка от падания в критическую ситуацию пр переходе дороги в темное время суток", - сообщил собеседник.

По его словам, при приобретении вещей, ранцев или акварельных красок покупатели могут потребовать у реализаторов санитарное заключение о соответствии товара критериям безопасности.

В Национальном центре по защите прав потребителей сообщили, что большинство игрушек типа "слаймов"(современного тянущегося пластилина) крайне токсичны и могут нанести серьезный вред здоровью детей.

Европе этот вид детских игрушек запрещают, в Молдове он - в свободной продаже на рынках и на полках специализированных магазинов.

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Проблема с этими игрушками связана с высоким содержанием в них бора. Химическое вещество во время игры передается через игрушку ребенку. В результате могут возникнуть желудочные спазмы, приводящие к сильной и длительной рвоте. Более того, при попадании в организм бор может повлиять на развитие репродуктивной системы у подростков.

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