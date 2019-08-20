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Приготовление бургера.

Названы продукты, убивающие молдавских детей - этого никто не ожидал

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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По мнению специалистов-онкологов, правильное питание – важнейший фактор, влияющий на здоровье, особенно детей.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В первую очередь, опасность для здоровья детей представляют продукты быстрого приготовления и газированные напитки, особенно те, где используется сахар и сахарозаменители. Об этом заявила корреспонденту Sputnik Молдова заведующая отделением детской гематологии Института онкологии РМ Ирина Пласкевич.

Она рекомендует приучать ребенка к правильному питанию с пеленок, потому что соблазнов очень много. Самое главное, что нужно сделать – вводить в рацион фрукты, побольше овощей, а сласти – ограничивать. 

"Фастфуд, выпечки, которые содержат большое количество сахаров, никак не способствуют правильному питанию. И в принципе, больше ничего нельзя сделать ", - подчеркнула специалист.

Сэндвич
© Fotolia / Olga Nayashkova
Время обеда: можно выбрать фастфуд, но у него выявилась еще одна опасность

По ее словам, если была бы возможность, врачи запретили бы фастфуд и газированные напитки и определенные соки.

"Соки, которые многие рекомендуют, они абсолютно не содержит никаких витаминов. Они переработанные. Хоть и пишут 100%, на самом деле, это обычный сахар или разведенный водой сироп – это все, что в нем содержится. Эти соки не являются витаминизированным напитком, который необходим организму", - заявила собеседница.

Пласкевич уверена, детям нельзя употреблять много таких напитков, и даже свежевыжатых соков, потому что они концентрированные. То же и смузи, который у нас рекламируют.

"В этих напитках и коктейлях содержится большое количество аскорбиновой кислоты, которая отрицательно влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая гастриты, язвы и так далее. Конечно же, если употреблять эти продукты регулярно. Иногда – можно и нужно. Это лучше, чем пакетированный сок, кола и подобного рода напитки", - сказала врач.

Гамбургер, архивное фото.
CC0 / Pixabay / Skitterphoto
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Отвечая на вопрос об идеальном детском меню, Ирина Пласкевич отметила, что, отправляя ребенка в школу, ему надо давать несколько видов фруктов.

"Они должны быть разных цветов, вкусов и т.д. Также обязательно необходимы овощи. Включать в рацион каши. Каши очень хорошо выводят из организма токсины. Практически все – овсяная, гречневая, особенно перловая каша – она считается самой полезной. Исключение – манная каша, пользы от нее нет", - заключила Пласкевич.

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Теги:
питание, опасность, фастфуд, дети


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