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Жители Молдовы должны быть настороже - кофе может убить

© AP Photo / Orlin Wagner
Общество
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Исследователями обнаружена опасность возникновения рака после употребления кофе или чая.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Кофе является напитком, любимым гражданами Молдовы. Однако увлечение этим напитком может быть крайне опасным. 

Международная группа ученых обнаружила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких.

Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,2 миллиона человек из Азии и США. Период наблюдения в среднем составил порядка восьми с половиной лет.

Человек за чашкой кофе.
CC BY 2.0 / shrinkin'violet / time for tea
Чай или кофе, вот в чем вопрос - а вот и компетентный ответ

Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших от двух чашек кофе в день, на 41 процент выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37 процентов выше.

Уточняется, что возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Также не имеет значения, какой кофе пьет человек — с кофеином или без него.

По словам специалистов, проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.

Ученые тем не менее предположили, что развитие рака легких в данном случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. Взаимосвязь между риском развития онкологического заболевания и употреблением чая пока никак не объясняется.

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Теги:
опасность, напитки, чай, кофе


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