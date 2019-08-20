Такого в Кишиневе еще не было - полиция перешла к экстренным мерам

Автомобильные пробки и затрудненное движение каждое утро испытывают на прочность нервы жителей столицы, утро 20 августа заставило сотрудников Патрульной полиции перейти к мере, которая на трассах Кишинева еще не применялась.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Небывалых размеров автомобильная пробка, образовавшаяся утром 20 августа на улице Алеку Руссо, на Чеканской горке, заставила сотрудников Патрульной полиции перенаправить дорожное движение.

Для разгрузки автомобильного затора полицейские отдали одну встречную полосу от пересечения с улицей Садовяну и до улицы Димо.

В других странах такие меры применяются, однако для Молдовы это - новшество в дорожном движении. Следует отметить, что полоса с переменным движением должна быть соответственно обозначена знаками, на нее необходимо нанести соответствующую дорожную разметку, должным образом наладить работу светофоров.

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