Скандал в супермаркетах: покупателям подложили не те продукты

Нет и недели, чтобы граждан Молдовы не обманывали ушлые сотрудники супермаркетов, то и дело им продают просроченные продукты, заплесневелые фрукты и овощи, на этот раз дело дошло до яиц.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Жителям Молдовы надо быть предельно внимательными, чтобы не попасть впросак, покупая продукты в супермаркетах. Молдавская торговля преподносит неприятные сюрпризы день ото дня. Жителям столицы не раз продавали больную живую рыбу, мясо с душком, подгнившие овощи, натертые воском яблоки, вялые внутри арбузы, заплесневелые лимоны.

На этот раз покупателей решили обмануть на продаже яиц. Одна из жительниц Кишинева, опубликовавшая фотографии факта обмана в социальных сетях, была крайне возмущена - под видом куриных яиц молдавского производства жителям города продавали украинскую продукцию.

На упаковке указано, что яйца - высшего сорта, произведены в Молдове. Однако стоит открыть пачку, и можно убедиться - маркировка на яйцах указывает на украинское происхождение товара. Пользователей соцсетей возмутил такой обман, некоторые из них заявили о готовности обратиться в Агентство продовольственной безопасности для того, чтобы в известной сети супермаркетов были проведены проверки.

Некоторые из них пишут, что в Молдове много птицефабрик, и страна в состоянии обеспечить внутренний потребительский рынок самостоятельно. "Таким образом убивают местного производителя", - пишут в комментариях под фотографиями люди.

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Санитарно-ветеринарный сертификат в крупных магазинах предоставляют, но объяснить факт подлога при продаже не могут. Контролирующие органы должны вплотную заняться этим инцидентом, считают жители Кишинева, попавшиеся на такую, обманную уловку продавцов.

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