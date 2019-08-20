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Таможня

Восемь таможенников попали на скамью подсудимых

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Слежка за действиями таможенников показала, что не менее 20 человек пользовались подобными услугами.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд материалы дела на восьмерых таможенников КПП Леушены-Албица, которых подозревают во взяточничестве. 

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Следили за работниками таможни в течение 2018 года. В результате собрали данные о том, что подозреваемые регулярно получали от физических лиц суммы от 10 до 50 евро в каждом случае растаможивания товаров.

Слежка за действиями нарушителей показала, что не менее 20 человек пользовались подобными услугами.

Таким образом, все восемь таможенников окажутся на скамье подсудимых.

Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до двух тысяч условных единиц с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

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