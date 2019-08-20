Страсти вокруг Конституционного суда Молдовы: что его ждет

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Только Конституционный суд вправе решать аннулировать ли решение о назначении председателя инстанции и проводить ли выборы нового главы структуры. Такого мнения придерживается доктор в области права Николае Осмокеску.

"Состав Конституционного суда решает аннулировать или не аннулировать свое предыдущее решение и назначать ли новые выборы. Решается это путем голосования. Для принятия любого решения "за" требуется 4 на 2 голоса", - пояснил эксперт в комментарии радиостудии Sputnik.

По его словам, процедура выборов председателя Конституционного суда прописана в законе. Как отметил собеседник, если ни одна кандидатура не набрала четыре голоса – к примеру, проголосовали три на три, то процедура повторяется.

"Если и во второй раз судьям не удалось избрать председателя, то тогда тянется жребий – кому попался жребий, тот и стал председателем. Вот и вся процедура. Но это решает только сам Конституционный суд на пленарном заседании, и никто другой. Также как предыдущий состав КС посчитал пересмотреть от 7, 8 и 9 июня", - сказал собеседник.

С чего все началось?

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

С критикой по поводу этого выступила молдавский премьер Майя Санду. По ее мнению, есть обоснованные предположения, что процесс голосования был ошибочным. Она призвала членов КС публично заявить, кого именно они поддержали в рамках этого голосования.

Позже одна из членов Конституционного суда Люба Шова заявила, что избрание Цуркана было спланировано, и что голосование является результатом решения, принятого заранее.

Глава Минюста Олеся Стамате заявила, что представленная Шовой информация может стать основанием для аннулирования результатов избрания главы Конституционного суда.

Судья КС Домника Маноле затем заявила о необходимости пересмотреть решение об избрании главы высшей инстанции.

Могут ли судьи раскрывать подробности тайного голосования?

Согласно Закону о Конституционном суде, судьи инстанции "обязаны сохранять в тайне вопросы, связанные с обсуждением и голосованием, не высказывать публично свое мнение и не давать консультации по вопросам компетенции Конституционного суда".

"Речь идет о тайне голосования по принятию решений о конституционности или неконституционности, а не по процедурным вопросам. Тут процесс совсем другой. Судья обязан сохранить тайну, как голосовали при принятии решений по спорности того или иного закона", - сказал Осмокеску.

По его словам, однако есть и исключения, - член КС может высказаться против, приняв особое мнение.

Как подчеркнул эксперт, в отношении судей, которые рассказали о ходе голосования по вопросу избрания председателя инстанции, не могут быть применены какие-либо санкции.

"Никто не в праве обязать конституционного судью или любого другого судью в Молдове раскрыть тайну процесса совещаний. Никто. Даже правоохранительные органы", - пояснил в комментарии радиостудии Sputnik бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш.

Он напомнил об отставке одного из судей КС, в решении о снятии с должности которого было указано, что по одному из случаев он разгласил тайну процесса совещания инстанции. Поэтому, как считает собеседник, мнение премьера, которая призвала всех судей Конституционного суда Молдовы обнародовать, за кого именно они проголосовали, – это ее позиция.

"Она может комментировать судей, но разглашать тайну совещаний инстанции, никто их обязать не может", - отметил эксперт.

Мнение президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон считает, что "в связи с избранием председателя Конституционного суда наиболее правильная и трезвая позиция политиков сейчас заключается в нейтральном и беспристрастном подходе к внутренним процессам КС, без личных предпочтений или публичной вражды".

По его словам, решения и выбор коллегии судей Конституционного суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства. "Только так мы сможем содействовать подлинной реформе правосудия", - считает президент.

Избрание нового состава КС

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня 2019 года. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председатель КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK