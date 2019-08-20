В столице происходят изуверские убийства - граждане напуганы и возмущены

Жестокое обращение с животными в Кишиневе встречается часто, эти случаи шокируют, такое отношение к братьям нашим меньшим просто ужасает.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Пользователей социальных сетей, представителей общественных организаций по защите животных и жителей аэрогородка шокировал случай жестокого убийства собаки, которую знали жители всех многоквартирных домов в округе. Дворняжку по кличке "Чебурашка" застрелил в упор неизвестный прямо на глазах у молодой женщины, которая гуляла рядом с ребенком. Стрелял мужчина из личного оружия.

Собака долго визжала и билась в предсмертных конвульсиях, истекая кровью. Эта картина сильно напугала маленького ребенка, его с трудом удалось успокоить, настолько малыш был выведен из равновесия.

Как говорят местные жители, пес был очень добрым, люди подкармливали его, а местная ребятня играла с ним. Что побудило неизвестного совершить такой жестокий поступок, местные жители затруднились сказать.

"Он шел мимо дома, было видно, что он раздражен. Собака подошла к нему, не лаяла. Он выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся. Мы вызвали полицию, которая начала следствие по этому делу, описали внешность агрессора", - рассказала корреспонденту Sputnik одна из местных жительниц, возмущенная таким изуверским поступком.

Согласно положениям молдавского законодательства, "жестокое обращение или пытки животных, причинившие увечье или повлекшие за собой смерть животных, наказываются штрафом в размере от 25 000 до 37 500 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества сроком от 100 до 180 часов или лишением свободы на срок до 1 года".

То же деяние, совершенное публично или в присутствии несовершеннолетних, лицом, ответственным за уход, защиту и благополучие животных, наказывается штрафом в размере от 37 500 до 67 500 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.

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