17:37 20 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.62
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.70
Поиск
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел

Уголовное дело по факту смерти Лункашу: что говорят в прокуратуре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
164 0 0

Несмотря на то, что дело открыто по статье "умышленное убийство", следствие рассматривает несколько версий трагедии.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. После смерти бизнесмена Юрия Лункашу открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство", подтвердил Sputnik и.о. главы прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Денис Ротару.

Una pistola (imagen referencial)
CC0 / Pixabay / zgmorris13
Известный в Кишиневе бизнесмен покончил жизнь самоубийством

Как заявил собеседник, следственная группа рассматривает несколько версий, в том числе самоубийство и доведение до самоубийства. 

По словам Ротару, уже проведен ряд следственных мероприятий, назначены несколько экспертиз – криминалистическая и судебно-медицинская.

Прокурор также пояснил, что пока не может предоставить больше деталей по делу, так как расследование находится на начальном этапе.

Что произошло с Лункашу

Вечером 17 августа в Дежурную часть Инспектората полиции сектора Буюканы поступило уведомление от единой экстренной службы 112. Звонивший сообщил, что на трассе R-6 находится мужчина без признаков жизни с огнестрельным ранением в голову. 

По информации экстренной службы 112, звонивший сообщил, что мужчина совершил самоубийство из личного оружия. Ранение было смертельным. 

Звонил в полицию Борис Бабин, он работал водителем Лункашу. Вечером 17 августа, в 19:00 часов, шеф попросил его приехать, чтобы потом "отправиться подышать свежим воздухом" (цитата принадлежит Лункашу - ред.). 

Iurii Luncașu
© Photo: Rise Moldova
Бизнесмен Юрий Лункашу

Водитель поехал на служебном автомобиле домой к Лункашу, откуда повез его на трассу R-6 - на отрезок между Яловенами и Дурлештами. Там Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и продиктовал ему записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".

Затем Лункашу вышел из автомобиля. Он сообщил водителю, что хочет остаться в одиночестве. Однако вскоре неподалеку раздался выстрел. Пистолетом модели "Astra" калибром в 6,35 мм он владел на законных основаниях, сообщили в полиции. 

В полиции подтвердили, что умершим является бизнесмен Юрий Лункашу. Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik Молдова, Лункашу всегда старался избегать публичности. В полиции сообщили, что бизнесмен, родившийся в 1963 году, не оставил никакой предсмертной записки родственникам.

Следует отметить, что, по информации источников, пожелавших остаться анонимными, Юрий Лункашу был близким другом Владимира Плахотнюка. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Молдова стала транзитным пунктом незаконной миграции в Европу
Обыски в Молдове: проверки связаны с громким уголовным делом
Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью ушел в отставку


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эпоха до интернета: как проводили лето дети в СССР
Воздушный бой в стратосфере
Воздушный бой в стратосфере
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться