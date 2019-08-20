Уголовное дело по факту смерти Лункашу: что говорят в прокуратуре

Несмотря на то, что дело открыто по статье "умышленное убийство", следствие рассматривает несколько версий трагедии.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. После смерти бизнесмена Юрия Лункашу открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство", подтвердил Sputnik и.о. главы прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Денис Ротару.

Как заявил собеседник, следственная группа рассматривает несколько версий, в том числе самоубийство и доведение до самоубийства.

По словам Ротару, уже проведен ряд следственных мероприятий, назначены несколько экспертиз – криминалистическая и судебно-медицинская.

Прокурор также пояснил, что пока не может предоставить больше деталей по делу, так как расследование находится на начальном этапе.

Что произошло с Лункашу

Вечером 17 августа в Дежурную часть Инспектората полиции сектора Буюканы поступило уведомление от единой экстренной службы 112. Звонивший сообщил, что на трассе R-6 находится мужчина без признаков жизни с огнестрельным ранением в голову.

По информации экстренной службы 112, звонивший сообщил, что мужчина совершил самоубийство из личного оружия. Ранение было смертельным.

Звонил в полицию Борис Бабин, он работал водителем Лункашу. Вечером 17 августа, в 19:00 часов, шеф попросил его приехать, чтобы потом "отправиться подышать свежим воздухом" (цитата принадлежит Лункашу - ред.).

© Photo: Rise Moldova Бизнесмен Юрий Лункашу

Водитель поехал на служебном автомобиле домой к Лункашу, откуда повез его на трассу R-6 - на отрезок между Яловенами и Дурлештами. Там Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и продиктовал ему записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".

Затем Лункашу вышел из автомобиля. Он сообщил водителю, что хочет остаться в одиночестве. Однако вскоре неподалеку раздался выстрел. Пистолетом модели "Astra" калибром в 6,35 мм он владел на законных основаниях, сообщили в полиции.

В полиции подтвердили, что умершим является бизнесмен Юрий Лункашу. Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik Молдова, Лункашу всегда старался избегать публичности. В полиции сообщили, что бизнесмен, родившийся в 1963 году, не оставил никакой предсмертной записки родственникам.

Следует отметить, что, по информации источников, пожелавших остаться анонимными, Юрий Лункашу был близким другом Владимира Плахотнюка.

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