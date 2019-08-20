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O bătrână care vinde flori în stradă este verificată de doi polițiști

Как полиция воюет с "ужасающей коррупцией", или Что не поняли новые власти

© Facebook / Moldoveni Celebri
Общество
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Серджиу Прапорщик
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Заметный резонанс в Молдове вызвало видео в социальных сетях, на котором запечатлен момент, когда двое полицейских арестовывают молодого человека, продающего орехи на улице.

Сотрудники правоохранительных органов действовали жестко, и на взгляд некоторых пользователей соцсетей, даже жестоко. Неудачливого торговца сбили с ног и повалили на землю, на виду у его жены и несовершеннолетних детей.

Ранее, 30 ноября 2018 года Генеральный инспекторат полиции официально запустил национальную гуманитарную кампанию под названием "Игрушка, чтобы ребенок улыбнулся", цель которой — облегчить участь детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествий, от преступлений или насилия. Полицейские посещают этих детей и дарят им плюшевые игрушки, чтобы эмоционально поддержать переживших стресс маленьких граждан. Но на этом видео двое людей в форме словно забыли об этой благородной кампании, повалив на землю отца прямо на глазах ребенка. Трудно поверить в доброту полиции, раздающей плюшевые игрушки, когда стражи правопорядка действуют подобным образом.

Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане

Другой аспект этого происшествия, возмутившего общественность, связан с усилиями властей по борьбе с несанкционированной уличной торговлей. С формально-правовой точки зрения, действия двух полицейских соответствуют нормам и законам, которые регулируют их деятельность. Но с моральной точки зрения, с точки зрения справедливости, — то, что сделали эти блюстители закона (и что власти обычно делают, борясь с несанкционированной уличной торговлей), — это чудовищно.

Что мы видим, на самом деле? Отца, который пытается пополнить скудный семейный бюджет, чтобы содержать свою жену и ребенка, продавая грецкие орехи на улице без соответствующих разрешений. Это действие противоречит юридическим нормам, но это нельзя назвать ужасным преступлением.

Понятно, что мужчина вышел на улицу с орехами не потому, что ему нравится преступная жизнь, и не потому, что он хотел демонстративно нарушить юридическую норму, а потому, что ему не хватает денег, чтобы содержать семью.

Новые власти должны это понимать, когда сражаются с бедными уличными торговцами, в том числе вокруг Центрального рынка в Кишиневе.

Работа сельскохозяйственного рынка
© Sputnik / Константин Чалабов
Торговля мясом и молочкой на улицах Кишинева попала под полный запрет

Чтобы люди не занимались несанкционированной уличной торговлей, власти должны предложить людям хорошо оплачиваемую работу или дать им реальный - не на бумаге - шанс заняться бизнесом, на котором они могут зарабатывать. А кроме того, власть должна предоставить пожилым людям достойную пенсию, потому что многие уличные торговцы - это пенсионеры, которые не в состоянии прожить на жалкие деньги, которые им платит государство.

И вот после выполнения этих условий, тогда и только тогда, у полицейских будет моральное право заворачивать руки за спину людям, которые продают на тротуаре грецкие орехи, чулки, колбасу, книги, старые монеты, чеснок, молоко, сыр, персики, помидоры, огурцы, ежевику, чернику, смородину, сливы и так далее.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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Теги:
уличная торговля, полиция


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