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Смартфон

Молдова и Румыния вернулись к вопросу отмены роуминга между странами

CC0 / Pixabay/Pexels
Общество
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Такая перспектива снова обсуждается, но конкретных сроков пока нет.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Представители правительств Молдовы и Румынии вернулись к обсуждению вопроса об отмене роуминга. Соответствующие дискуссии прошли во вторник. Молдавскую сторону представляли министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан и министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

"Обсудили с представителями правительства Румынии и с операторами мобильной связи конкретные шаги, которые позволят гражданам обеих стран впредь не платить больших сумм за услуги телефонии", - написал Попеску на своей странице в соцсети Facebook. 

По его словам, стороны готовы ускорить процесс, чтобы быстрее добиться этих послаблений. Однако конкретных сроков, когда может начать действовать отмена роуминга, на данный момент не названо.

Затянувшееся решение вопроса

iPhone X
© Sputnik / Александр Вильф
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Еще в мае 2018 года бывший на тот момент молдавским премьером Павел Филип и министр экономики Румынии Дэнуц Андрушкэ заявили о возможности отмены роуминга между двумя странами.

В середине ноября того же года Филип на заседании кабмина заявлял, что соответствующее решение может быть принято к концу месяца. Однако на совместном заседании правительств Молдовы и Румынии стороны подписали декларацию об отмене тарифов на роуминг между двумя странами всего на один день - 1 декабря 2018 года.

Таким образом, в течение суток жители обеих стран могли разговаривать по мобильному телефону без оплаты роуминга, то есть по национальным тарифам. 

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Тогда же сообщалось, что полная отмена роуминга последует, "но позже". Для этого Молдова и Румыния должны были подготовить договор, который предполагалось подписать для устранения тарифов на роуминг между двумя странами.

В кабмине в тот период уточнили, что после заключения соглашения у граждан Молдовы и Румынии будет возможность звонить и отправлять SMS по национальным тарифам, а для навигации в сети интернет тарифы снизятся до уровня европейских стран. При этом, как уточняли в правительстве, отказ от роуминга не скажется на качестве услуг, которые получают пользователи.

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