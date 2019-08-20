По маршруту Кишинев-Яссы пустили дополнительные поезда

Дополнительные рейсы введены в период 26-27 августа, в преддверии мини-каникул у бюджетников.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В преддверии мини-каникул у сотрудников бюджетной сферы "Железная дорога Молдовы" пустила дополнительные поезда по маршруту Яссы (Сокола) - Кишинев.

Дополнительные рейсы будут введены на период с 26 по 27 августа.

Поезд будет отправляться с железнодорожного вокзала Кишинева в 06.16 и прибывать на станцию ​​Сокола (Яссы) в 10.15.Обратно поезд будет отбывать в 17.42 и добираться до Кишинева в 21.36. Цена билета в одну сторону варьируется от 90 до 130 леев.

С 1 февраля поезд по маршруту Кишинев-Яссы курсирует три раза в неделю, по пятницам, субботам и воскресеньям.

Также, начиная с 1 июня, поезд Кишинев-Одесса начал ходить ежедневно. По просьбе путешественников с помощью дополнительных вагонов удвоено число мест на весь летний период, говорится в сообщении "Железной дороги Молдовы".

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