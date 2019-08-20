Воронин о Лункашу: это человек, не сделавший никому ничего плохого

Лункашу создал себя сам как бизнесмен, он не имел отношения к политике, заявил Sputnik Владимир Воронин.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Третий президент Молдовы Владимир Воронин в эфире радиостудии Sputnik рассказал, что очень давно знал найденного 17 августа мертвым бизнесмена Юрия Лункашу.

"Я его знал около 20 лет. Он был очень порядочным человеком. Сегодня мне сложно говорить, потому что только состоялись похороны. Этот человек в своей жизни не сказал ни о ком плохого слова. В последние десять лет мы мало общались, раньше – чаще. Он никого никогда не оскорблял, не делал никому ничего плохого. Не имею представления, что случилось", - сказал Воронин.

Третий президент Молдовы подчеркнул, что Лункашу не занимался политикой и не имел отношения к ней.

"Он создал себя сам как бизнесмен, его никто не тянул за уши", - сказал Воронин.

Что произошло с Лункашу

Вечером 17 августа в Дежурную часть Инспектората полиции сектора Буюканы поступило уведомление от единой экстренной службы 112. Звонивший сообщил, что на трассе R-6 находится мужчина без признаков жизни с огнестрельным ранением в голову.

По информации экстренной службы 112, звонивший сообщил, что мужчина совершил самоубийство из личного оружия. Ранение было смертельным. В полиции сообщили, что умершим является бизнесмен Юрий Лункашу. Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik Молдова, Лункашу всегда старался избегать публичности.

Звонил в полицию Борис Бабин, он работал водителем Лункашу. Вечером 17 августа, в 19:00 часов, шеф попросил его приехать, чтобы потом "отправиться подышать свежим воздухом" (цитата принадлежит Лункашу - ред.).

Водитель поехал на служебном автомобиле домой к Лункашу, откуда повез его на трассу R-6 - на отрезок между Яловенами и Дурлештами. Там Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и продиктовал ему записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".

Затем Лункашу вышел из автомобиля. Он сообщил водителю, что хочет остаться в одиночестве. Однако вскоре неподалеку раздался выстрел. Пистолетом модели "Astra" калибром в 6,35 мм Лункашу владел на законных основаниях, сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, бизнесмен, родившийся в 1963 году, не оставил никакой предсмертной записки родственникам.

Следует отметить, что, по информации источников, пожелавших остаться анонимными, Юрий Лункашу был близким другом Владимира Плахотнюка.

Убийство или самоубийство

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". Как заявил Sputnik и.о. главы этой прокуратуры Денис Ротару, следственная группа рассматривает несколько версий, в том числе самоубийство и доведение до самоубийства.

По словам Ротару, уже проведен ряд следственных мероприятий, назначены несколько экспертиз – криминалистическая и судебно-медицинская.

Прокурор также пояснил, что пока не может предоставить больше деталей по делу, так как расследование находится на начальном этапе.

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