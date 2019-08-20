Адвокаты за 3000 евро в час: какие планы у властей насчет аэропорта Кишинева

Международный аэропорт Кишинева перешел Ротшильдам, но в Молдове рассчитывают, что воздушная гавань все-таки вернется под управление государства.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Нынешние власти рассчитывают, что Международный аэропорт Кишинева вернется под управление государства. Расторжение контракта о концессии главной воздушной гавани страны может длиться годами и предполагает расходы в виде гонораров адвокатам в размере 10 миллионов евро ежегодно. Об этом заявил во вторник министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан, сообщает sputnik.md.

Государство должно доказать "мошенническое намерение, лежащее в основе контракта" о концессии аэропорта, сказал министр.

"Один из важных пунктов в повестке правительства заключается в возвращении аэропорта под управление государства и в наказании согласно закону тех, кто виноват в этом злоупотреблении", - отметил глава Минэкономики.

Тем временем, как государство будет судиться, выплачивая адвокатам "от 300 до 3000 евро в час", те, кто управляет аэропортом, будут продолжать получать деньги, считает глава Минэкономики. В качестве примера он привел взнос в девять евро, который взимается с каждого пассажира воздушной гавани Молдовы. "Минимально, благодаря этой таксе в 9 евро, поступает свыше 20 миллионов евро", - отметил министр.

Как аэропорт Кишинева перешел Ротшильдам?

Накануне стало известно, что "инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd из Гернси, Нормандские острова, созданная в 2007 году, договорилась приобрести 95% компании-концессионера Международного аэропорта Кишинева" - самой большой и единственной международной авиагавани в Молдове. Как сообщается в пресс-релизе от PR-отдела иностранной фирмы, соответствующее соглашение ратифицировано между представителями компании Avia Invest и бенефициаром NR Investments Натом Ротшильдом в понедельник, 19 августа.

Натаниэль Филип Ротшильд также известный как Нат - швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

"Министерство экономики и инфраструктуры проинформировали об этой сделке в письме, поступившем от Натаниэля Филипа Ротшильда. Анализируем сложившуюся ситуацию в результате этой транзакции между Avia Invest и инвестиционным фондом, который принадлежит одной из самых богатых семей в мире – семье Ротшильдов", - сказал Брынзан.

Он еще раз отметил, по его мнению, концессия Международного аэропорта Кишинева прошла с многочисленным нарушениями со стороны предыдущей власти в ущерб государству.

Как считает министр, эта сделка может стать отправной точкой для того, чтобы госинституты сели за стол переговоров с NR Investments Limited и договорились, каковы планы этого инвестора. По мнению Брынзана, власти должны попытаться пересмотреть договор о концессии, чтобы сбалансировать его условия.

Глава Минэкономики сообщил, что намерен запросить включить в повестку заседания Высшего совета безопасности вопрос, связанный со сменой владельцев компании Avia Invest, которой принадлежит контракт о концессии Международного аэропорта Кишинева.

Концессия аэропорта Кишинева и следствие

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года, в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Ранее законодатели создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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