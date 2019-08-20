КС не пересмотрит решение о выборе председателя

Инстанция посчитал, что обстоятельства, на которые ссылается Домника Маноле, не могут изменить суть решений о выборе главы суда и его заместителе в случае его отсутствия.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Конституционный суд назвал недопустимым требование судьи Домники Маноле о пересмотре решений о выборах главы КС и выборе судьи, который будет исполнять обязанности председателя Конституционного суда в его отсутствии.

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В своем заявлении Маноле написала, что есть подозрения в отношении корректности проведенного секретного голосования.

"Конституционный суд 20 августа назвал недопустимым требование судьи Домники Маноле о пересмотре решения № AG-6 от 19 августа о выборах главы КС и решения № AG-7 о выборе судьи, который будет исполнять обязанности председателя Конституционного суда в его отсутствии… КС посчитал, что обстоятельства, на которые ссылается Маноле, не могут изменить суть этих решений", - говорится в сообщении КС.

Судьи Конституционного суда (КС) 19 августа избрали в ходе тайного голосования председателем Владимира Цуркана. Председатель Конституционного суда избирается тайным голосованием сроком на три года большинством голосов судей. В качестве судьи, который будет выполнять функции председателя в его отсутствие, избрана Люба Шова.

Сама Шова накануне заявила, что избрание Цуркана председателем суда было спланировано, и что голосование является результатом решения, принятого заранее.

Цуркан, в свою очередь, отметил, что его назначение состоялось в соответствии с законом, все судьи уважали тайну голосования и процедуры, а заявления Шовы он назвал эмоциональной реакцией. Председатель КС выразил надежду, что его коллеги преодолеют эмоциональные моменты.

Однако в своем объяснении Конституционному суду Шова заявила, что в момент голосования "она была уверена в законности, независимости и беспристрастности процесса голосования". Также она подчеркнула, что сочла "результат секретного голосования корректным и законным" и ни коим образом не оспаривает его и не ставит под сомнение с точки зрения самой процедуры.

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