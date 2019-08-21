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Названа предельная сумма компенсации по мировому соглашению в случае ДТП

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Общество
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Соответствующее решение, которым установлен верхний предел выплат, приняла Национальная комиссия по финансовому рынку.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Максимальный размер компенсации в случае, если участники ДТП пришли к мировому соглашению, установлен в размере 10 тысяч леев.

Кроме того, Нацкомиссия по финансовому рынку утвердила бланк "Мировое соглашение в случае ДТП". В бланке две самокопирующиеся страницы с фоновым рисунком, обе страницы обладают равным юридическим действием. Оба водителя должны заполнить и подписать бланк, который затем представляют страховой компании.

Патрульный автомобиль
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Мировое соглашение разрешается заключить только в случае ДТП, следствием которого стал незначительный материальный ущерб, и в котором участвовали не более двух автомобилей.

Заключать мировые соглашения (при наличии страхового полиса внутренней автогражданской ответственности) станет возможно через полгода после опубликования решения в "Monitorul Oficial", то есть с сентября 2019 года. Однако в случае с обладателями страховки "Зелёная карта" процедура вступит в силу только в 2020 году.

Поправки, подразумевающие возможность заключить мировое соглашение, были внесены в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами, а также в Кодекс о правонарушениях в августе 2018 года.

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Теги:
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