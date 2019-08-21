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Семья

Врачи бьют тревогу: все больше детей попадают в ловушку этой зависимости

© Fotolia / Robert Kneschke
Общество
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Это нужно знать всем родителям: специалисты обращают внимание, что зависимость от гаджетов и видеоигр серьезно вредит психическому здоровью ребенка.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Вне зависимости от того, где они находятся, обедают или проводят время с семьей, современные дети прикованы к экранам мобильных устройств.

С каждым годом в Молдове становится все больше дошкольников, которые проводят слишком много времени в телефонах и планшетах. Специалисты обращают внимание, что зависимость от гаджетов и видеоигр серьезно вредит психическому здоровью и приводит к развитию соответствующих недугов.

"Очень много случаев зависимости от гаджетов и видеоигр. Речь идет о детях разного возраста. Происходит это потому, что с самого рождения в руки ребенка попадает мобильный телефон, а не бутылочка. Так и получается, что у нас есть детки в возрасте 4-5 лет, которые постоянно находятся в телефоне", - заявила психолог, педагог Лилия Максименко в интервью радиостудии Sputnik.

Геймер в очках виртуальной реальности.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По ее словам, такие малыши отказываются идти на контакт или ходить в детсад.

Однако лишь немногие родители отдают отчет, какую опасность представляет зависимость от гаджетов.

"В некоторых случаях родители гордятся, что их дети в таком маленьком возрасте могут свободно пользоваться интернетом. Только когда появляются первые последствия этого образа жизни, родители осознают, насколько серьезна ситуация", - сказала собеседница.

Специалисты обращают внимание, что основные симптомы зависимости от гаджетов – социальная изоляция, резкая смена настроения, отсутствие интереса к тому, что раньше стимулировала ребенка, истощение.

"Есть и случаи ожирения. Также есть детки с различными фобиями, ночным энурезом. Появляется боязнь спать в одиночестве… С течением времени дела только усугубляются", - отметила Максименко.

К слову, Всемирная организация здравоохранения в 2018 году включила зависимость от видеоигр в список психических болезней.

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