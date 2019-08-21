Президент Молдовы в срочном порядке созывает Высший совет безопасности

Глава республики рассказал, какой теме будет посвящено заседание Высшего совета безопасности, а также какие госструктуры должны подготовить отчеты.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил о созыве в срочном порядке заседания Высшего совета безопасности.

"В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании Avia Invest, которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева, я принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности", - написал Додон в своем Facebook.

Он потребовал, чтобы министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовили информацию, касающуюся этой сделки.

"В ходе заседания будут обсуждены риски для государства, связанные с этой сделкой, и решения по возврату аэропорта в государственное управление. Правоохранительные органы представят информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию группе мошенников, а министерство экономики и инфраструктуры проинформирует ВСБ и общественность о том, каким образом компания Avia Invest соблюдала контрактные обязательства, которые, включая инвестиционную программу, выполнялись в том числе за счет денег, собираемых с пассажиров", - отметил Додон.

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Ранее стало известно, что "инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd из Гернси, Нормандские острова, созданная в 2007 году, договорилась приобрести 95% компании-концессионера Международного аэропорта Кишинева" - самой большой и единственной международной авиагавани в Молдове. Как сообщается в пресс-релизе от PR-отдела иностранной фирмы, соответствующее соглашение ратифицировано между представителями компании Avia Invest и бенефициаром NR Investments Натом Ротшильдом в понедельник, 19 августа.

Концессия аэропорта Кишинева и следствие

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года, в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Ранее законодатели создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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