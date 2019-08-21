Еще три статьи обвинения: прокуроры передали в суд дело на Платона

В прокуратуре пояснили, с чем связано еще одно уголовное дело на молдавского бизнесмена, который уже отбывает срок в тюрьме.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело на молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который уже отбывает наказание в тюрьме. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы, отметив, что речь идет о трех других статьях обвинения.

"Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении и передаче в суд дела на Вячеслава Платона по факту изготовления и введения в обращение фальшивых карт в интересах преступной организации и отмывания денег – действия, совершенные в особо крупном размере", - отметили в прокуратуре.

Согласно материалам этого дела, "в начале 2013 года, обладая через посредников (физических и юридических лиц) мажоритарным пакетом акций в КБ Moldindconbank АО, действуя в качестве организатора и руководителя преступной группировки и преследуя цель очернения имиджа одной из судей Высшей судебной палаты, подозреваемый заполучил неизвестным путем копии идентификационных документов" служителя Фемиды.

"При помощи членов преступной группировки он открыл в одном из заграничных банков депозитный счет на имя этой судьи, на который разместил 300 тысяч евро", - отметили в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о незаконных доходах, которые были получены в результате организации перевода этих денег через фиктивные документы. При этом, как добавили в прокуратуре, он склонил сотрудников финансовых учреждений, судебных исполнителей и судей в Молдове к злоупотреблению служебным положением и выдаче фальшивых документов.

"Затем использовав подделанную банковскую карту и копию идентификационных документов на имя судьи через POS-терминал центрального филиала Moldindconbank подозреваемый распорядился ввести в обращение указанную карту при отсутствии и без ведома судьи. За 99 банковских операций были сняты 297 тысяч долларов", - добавили в прокуратуре.

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За указанные действия, как пояснили в ведомстве, местное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Приговоры Платону

В 2017 году кишиневский суд приговорил Платона к 18 годам тюрьмы. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев.

Приговор Платона вынесен по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден еще на 7 лет заключения по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera.

Заочный арест в Москве

Тверской суд Москвы 14 августа 2019 года санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, объявленного в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества и незаконном выводе миллиардов из России путем незаконных валютных операций. В отношении Платона избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации.

По данным следствия, Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям.

Платон родился в Молдове, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье.

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