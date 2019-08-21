Междугородние рейсы: полиция нашла огромное число нарушений

Четверть проверенных маршруток полностью снята с рейсов, а еще пять смогут отправиться в путь лишь после устранения неполадок.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Сотрудники управления полиции Кишинева составили 31 протокол о штрафах в результате проверки 42 микроавтобусов, выполняющих междугородние рейсы. Такие меры приняты в рамках спецоперации "Автобус", которая проходит с 12 августа по 6 сентября.

"Нарушения связаны с нечитаемыми номерными знаками, неразрешенным переоборудованием транспорта, техническими неисправностями в системах торможения, в работе фар, поворотников и авариек", - сообщили в полиции.

Кроме того, ни на одной из маршруток, где установлено газовое оборудование, не было значка "ГАЗ". Правоохранители обратили внимание на износ шин и потертости на лобовых стеклах.

"Составлен 31 протокол о штрафах в 300-600 леев. Запрещена эксплуатация 11 транспортных средств, а пять микроавтобусов не выпустят на рейс до тех пор, пока не устранят неисправности. Двое механиков, проверявших эти маршрутки и выпустивших их в рейс, заплатят штрафы по 1500 леев", - добавили в правоохранительных органах.

В полиции заявили, что цель операции "Автобус" – заставить водителей и администраторов пассажирского транспорта соблюдать правила технической эксплуатации.

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