Гречаная: Владимир Цуркан - больше не член Партии социалистов

Лидер Партии социалистов заявила, что ни о какой политизации Конституционного суда не может быть речи.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Республиканский совет Партии социалистов на заседании в среду одобрил заявление избранного главой Конституционного суда Владимира Цуркана о выходе из политформирования. Об этом заявила по итогам заседания лидер ПСРМ и спикер парламента Зинаида Гречаная.

"Владимир Цуркан с субботы не является членом партии и республиканского совета. На заседании сегодня было утверждено его заявление. Господин Цуркан – профессионал, и никто не ставит под сомнение этот факт", - сказала Гречаная журналистам.

По ее словам, "после того, как все шесть кандидатов принесли присягу в присутствии президента и депутатов, они больше не являются членами партий и политиками".

"Ранее они дали клятву перед народом Молдовы, чтобы защищать Конституцию. Они не должны служить той или иной партии. Поэтому мы, политики, не имеем ни морального ни этического права вмешиваться в решения КС… За господина Цуркана проголосовали четверо членов КС. Вчера были подтверждены результаты голосования и все сказали, что выборы были корректными", - сказала Гречаная, добавив, что политформирование не вмешивается в решения членов Конституционного суда.

Судьи Конституционного суда (КС) 19 августа избрали в ходе тайного голосования председателем Владимира Цуркана. Председатель Конституционного суда избирается тайным голосованием сроком на три года большинством голосов судей. В качестве судьи, который будет выполнять функции председателя в его отсутствие, избрана Люба Шова.

Сама Шова накануне заявила, что избрание Цуркана председателем суда было спланировано, и что голосование является результатом решения, принятого заранее.

Цуркан, в свою очередь, отметил, что его назначение состоялось в соответствии с законом, все судьи уважали тайну голосования и процедуры, а заявления Шовы он назвал эмоциональной реакцией. Председатель КС выразил надежду, что его коллеги преодолеют эмоциональные моменты.

Затем судья Домника Маноле, на основе заявлений Любы Шовы обратилась в КС с вопросом о пересмотре решений о выборах главы КС и выборе судьи, который будет исполнять обязанности председателя Конституционного суда в его отсутствии.

КС 20 августа назвал недопустимым это требование, посчитав, что обстоятельства, на которые ссылается Маноле, не могут изменить суть принятых решений.

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