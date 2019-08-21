Войку о визите Шойгу в Молдову и заявлении Санду: вероятно, произошел конфуз

Эпопея с визитом главы российского оборонного ведомства в республику продолжается: после того как главу Минобороны Молдовы отчитала премьер Санду за нарушение процедуры приглашения Шойгу, Войку рассказал, что российского коллегу в страну приглашал не он, а президент Додон.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Возможно, произошел конфуз, так как некоторые поняли, что приглашение министру обороны России Сергею Шойгу совершить официальный визит в Молдову поступило от его коллеги из республики, а на самом деле - от президента страны Игоря Додона.

Об этом глава оборонного ведомства Молдовы Павел Войку заявил журналистам по итогам заседания правительства в среду.

Молдавский премьер Майя Санду раскритиковала Войку в начале заседания кабинета министров за то, что он нарушил процедуру при приглашении своего российского коллеги.

Министр обороны Молдовы пояснил, что в этом году отмечается 75-я годовщина освобождения Молдавии от фашизма. По его словам, к этой дате под эгидой президента по всей стране пройдет множество памятных и культурных мероприятий.

"Насколько я знаю, глава республики пригласил несколько государственных служащих из разных стран, которые были союзниками при освобождении Молдавии. В понедельник мне стало известно, что министр обороны России господин Шойгу намерен принять участие в этих мероприятиях. В тот же день я проинформировал премьер-министра о возможном визите моего коллеги в Молдову", - сказал Войку.

По словам главы Минобороны Молдовы, он считает "правильным, чтобы все министры встречались со своими коллегами, чтобы обсуждать вопросы, которые представляют интерес для республики".

Отвечая на вопрос, почему не были соблюдены процедуры при приглашении министра обороны России, Войку подчеркнул, что насколько ему известно, все было сделано правильно. "Всем занималась администрация президента", - сказал глава молдавского оборонного ведомства.

При этом министр отметил, что намерен дополнительно переговорить с премьером по поводу того, что конкретно она имела ввиду на заседании правительства.

"Возможно, произошел конфуз, потому что поняли, что приглашение было со стороны министра обороны Молдовы, а на самом деле он (Шойгу – ред.) приезжает по приглашению президента республики", - сказал Войку.

Он добавил, что если будет необходимо, то встретится с Шойгу, чтобы продолжить обсуждение тех вопросов, которые поднимались во время его визита в России.

"Речь идет о вопросе складирования боеприпасов в Кобасне. Тогда договорились, что до конца августа посмотрим, как обстоят дела на этом складе и выступим с общими предложениями – по их эвакуации или уничтожению. Была запланирована встреча для обсуждения этого вопроса", - пояснил министр.

При этом он отметил, что намерен обсудить со своим российским коллегой и другие темы.

"Еще раз отмечу. Когда я выходил (из зала заседаний правительства - ред.), премьер сказала, что она не против и с ее стороны нет никаких запретов", - сказал Войку.

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