Стали известны итоги проверки заведения, где произошло массовое отравление

После того, как пять десятков человек обратились за медицинской помощью после свадебного застолья, были проверены организаторы пиршества и поставщик кондитерских изделий – их деятельность приостановлена до устранения нарушений.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) завершило проверки по случаю массового отравления на свадьбе 10 августа в муниципии Кишинев. У 39 человек обнаружена сальмонелла, сообщили в ведомстве в среду.

Всего на церемонии бракосочетания присутствовали 74 человека. Из них 44 госпитализировали, а 6 согласились на амбулаторное лечение.

"В результате проведенных анализов у 39 больных обнаружена Salmonella enteritidis", - сообщили в НАПБ.

В ведомстве уточнили, что по итогам незапланированной проверки заведения выяснилось, что все продукты и напитки сопровождаются документами о происхождении и качестве. Однако кондитерские изделия и праздничный торт, поставщиком которых является бельцкая компания, хоть и имели сопроводительные документы, но их везли неавторизированным транспортом, не обеспеченным специальными условиями для поддержки необходимой температуры.

Также в НАПБ выяснили, что у 10 из 25 сотрудников заведения, где организовали торжество, не было справок о медицинском обследовании. В то же время 20 работников не прошли санитарный инструктаж.

"К санитарным условиям помещений для приготовления блюд есть ряд вопросов. В заведении отсутствует процедура регистрации состояния здоровья сотрудников и медицинский инструктаж, утвержденные процедуры по гигиене и дезинфекции помещений, оборудования, приборов", - добавили в Агентстве.

Уточняется, что в ходе проверки были взяты 18 анализов приготовленных блюд и продуктов, а также 24 санитарных образца состояния оборудования и рабочей поверхности.

"Лабораторные исследования показали, что в приготовленных блюдах (буженина, куриный рулет, соленое филе лосося и необработанное филе лосося) есть сальмонелла и колиформные бактерии. В образцах кондитерских изделий их не обнаружено", - сообщили в НАПБ.

По итогам проверок принято решение приостановить деятельность кухни в одном из блоков заведения и отстранить от рабочего процесса замешанный персонал до получения официальных результатов о состоянии здоровья сотрудников.

"Администрация заведения 19 августа подала в канцелярию запрос о приостановке деятельности на неопределенный срок – до того момента, как будут полностью устранены обнаруженные нарушения", - добавили в Нацагентстве продовольственной безопасности.

Кроме того, незапланированная проверка проведена и в бельцкой фирме, где готовили кондитерские изделия. Там также выявлены нарушения. В их числе:

Отсутствие договора о предоставлении услуг аккредитованной лаборатории.

Несоблюдение периодичности проведения лабораторных исследований конечной продукции.

Отсутствие контракта о дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

В реестре учета неправильно ведутся записи.

Термометры не проверены метрологически.

Технологические инструкции и сертификат о качестве не соответствует действующему законодательству.

В этом заведении также взяли десять анализов, а деятельность экономического агента приостановлена до устранения несоответствий.

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