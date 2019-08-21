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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Кабмин решил: у жильцов уцелевшей части дома в Атаках будут компенсации

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (16)
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Общая сумма выделенных средств составит почти семь миллионов леев.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Жители Атак, чьи квартиры находятся в части здания, уцелевшей при обрушении соседнего подъезда, также получат компенсации от правительства на покупку жилья. Соответствующее решение утверждено на заседании кабмина в среду.

"Министерство финансов выделит из резервного фонда правительства местному совету Атак 6 миллионов 889 тысяч 167 леев на компенсации стоимости квартир жильцам пострадавшего дома по улице Приетенией, 153 А", - сказал министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан. 

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Власти выделят 2,5 млн леев для ликвидации последствий обрушения дома в Атаках

Кто и какие компенсации получит, можно узнать здесь.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Были переселены 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

На заседании правительства 26 июля было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона будут направлены на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составят компенсации материального ущерба. 

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Жильцов уцелевшего подъезда в доме в Атаках расселят — жить там нельзя

В середине августа были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, в будущем не исключено обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажного дома в Атаках, также расселят.

Выделяемая из резервного фонда правительства сумма должна решить проблему с жильем для владельцев квартир уцелевшего подъезда.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Атаках (16)

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