Длинные ноги и страсть: яркая блондинка на видео свела мужчин с ума

Необыкновенный танец красавицы из Молдовы покорил жюри российского телешоу.

Жительница Молдовы Родика Букшан пробилась в пятый сезон популярного российского телешоу "Танцы". Талантливая 22-летняя танцовщица с первых мгновений выступления приковала к себе взгляды всех судей и зрителей. Она поразила их своей грацией и красотой.

Красавица из Молдовы прошла в следующий этап и теперь ей предстоит пройти дополнительные испытания в Москве, чтобы попасть в топ-20 участников шоу. Далее среди их и разыграют главный приз и звание лучшего танцора России.

Достойна ли наша соотечественница этого звания, смотрите сами.

Танец молдаванки оценили и пользователи сети, которые оставляли под роликом свои восхищенные комментарии: "До чего же хороша! И сама, и танец! Обалденная".

"Не могла отвести глаз от ее прекрасной фигуры. По танцу — очень даже достойный уровень. Девочка очень красивая, умеет создать вокруг себя атмосферу женственности и красоты, плавные линии, приятная подача — идеально", — добавила еще одна пользовательница соцсетей.

Известно, что отбор конкурсантов проходил в Омске. Лучших отбирали члены жюри, а именно хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Мигель и Елена Хворова.

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